Ayrılık resmen açıklandı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig 'e veda eden ve TFF 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'da Cihat Arslan dönemi sona erdi. Daha önce de taraflar arasında yolların ayrılacağı yönünde haberler çıkmıştı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz Cihat Arslan hocamızla sözleşmemizi karşılıklı olarak sona erdirme kararı almış bulunmaktayız.

Kendisine ve ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz."

YENİ MALATYASPOR ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Süper Lig'e veda ettikten sonra birçok oyuncusunu kaybeden Doğu Anadolu temsilcisi, mütevazi bir kadroyla TFF 1. Lig'de başarılı olmaya çalışıyor.





Ligde oynadığı yedi karşılaşmada galibiyet alamayan sarı - siyahlı ekip üç beraberlik ve dört mağlubiyetle 18. sırada bulunuyor.

Son olarak deplasmanda Sakaryaspor'a 3-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor, gelecek hafta sahasında Erzurumspor'u konuk edecek.