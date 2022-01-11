Aralık 2017'de dördüncü kez Galatasaray 'ın başına geçen ve üst üste 2 şampiyonluk yaşayan Fatih Terim, son 2 sezondaki başarısızlığa ek olarak bu sezonki kötü performans sonrası görevinden ayrılmak zorunda kaldı. 68 yaşındaki çalıştırıcının görevine son verilmesi sadece 10 dakika sürdü. Öğle saatlerinde Nef Stadı'ndaki kulüp ofisinde Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim bir araya gelirken, taraflar anlaşarak veda etti. Terim görüşmeden çıktıktan sonra yönetim kurulu olağanüstü toplandı. Ardından tecrübeli hocanın görevine son verildiği, resmi olarak açıklandı ve Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi sona erdi.

'Faydalanmaya devam edeceğiz'

Başkan Elmas, ayrılık sonrası yaptığı yazılı açıklamada, "Galatasaray için birlikte yürüdüğümüz bu yolda, ülkemize ve kulübümüze sayısız büyük başarılar yaşatan; bu sezon da Avrupa’da hepimizi gururlandıran bir başarıya imza atan Galatasaraylı Fatih Terim’in fikir ve tecrübelerinden her zaman faydalanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Terim kozuyla seçilmişti

Merhum Başkan Mustafa Cengiz, sezon sona erdiğinde Fatih Terim'le tekrar çalışmayacağını açıklamıştı. Haziran ayındaki seçimde adaylığını koyan Burak Elmas ise göreve geldiğinde Terim'i takımın başına getireceğinin sözünü vermişti. Elmas seçimi kazandıktan sonra da taraflar 3 yıllık yeni bir anlaşma yapmış ve Terim eşofmanlarını giyerek sahaya inmişti. Seçim kazandıran bu birliktelik sadece 6.5 ay sürdü.

Teknik ekip dağıtıldı!

Terim'le beraber yardımcıları Necati Ateş, Selçuk İnan başta olmak üzere tüm antrenörlerin de görevine son verildi. Teknik heyetin tamamen yeni baştan kurulması planlanıyor.

Taraftar evine koştu!

Kararın resmen açıklanması sonrası Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim'i yalnız bırakmadı. Tecrübeli hocanın evine akın eden Sarı-Kırmızılılar, tezahüratlarla destek verdi. Terim'in bu destek karşısında çok duygulandığı ve yakın çevresine, "Bilsinler ki ben asla Galatasaray taraftarına verdiğim sözden geri dönmedim" dediği bildirildi.

Florya'da kimse kalmadı

Fatih hocanın ayrılığından çok kısa bir süre sonra Florya'da ani bir operasyon daha gerçekleşti. Birkaç yöneticinin Metin Oktay Tesisleri'ne giderek, Terim'e bağlı birçok çalışanı Florya'dan çıkardığı ileri sürüldü. Görevine son verilen isimler arasında Terim'in sağ kolu, idari direktör Şükrü Hanedar, idari menacer Mert Çetin, sportif koordinatör Fatih İbradı, medya sorumlusu Eray Sözen, tesis müdürü Fahri Yılmaz ve Yılmaz'ın yardımcısı Ender Uysal da var.

Terim'den Başkan'a: 'Ne tazminatı!'

Burak Elmas ile Fatih Terim arasında yapılan 10 dakikalık görüşmenin sonunda, Başkan'ın tecrübeli çalıştırıcıya, "Hocam tazminat işini ne yapacağız?" diye sorduğu, Terim'in ise "Ne tazminatı! Ben Galatasaray'la tazminat konuşmam" diyerek odadan ayrıldığı ve tüm haklarından feragat ettiği öğrenildi.



