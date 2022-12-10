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Ayos Konyaspor Basketbol 87-99 Frutti Extra Bursaspor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Ayos Konyaspor Basketbol, konuk ettiği Frutti Extra Bursaspor'a 87-99 yenildi.

10 Aralık 2022, Cumartesi 18:46 Son Güncelleme:
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Ayos Konyaspor Basketbol 87-99 Frutti Extra Bursaspor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Frutti Ekstra Bursaspor ’u ağırlayan Ayos Konyaspor Basketbol, karşılaşmadan 99-87'lik skorla mağlup ayrıldı.

SALON: Selçuklu Belediye

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Fatih Arslanoğlu, Yiğit Gönültaş

AYOS KONYASPOR BASKETBOL: Nikolov 5, Erkin Şenel 6, Badzim 18, Morgan 14, Eddie 18, Murat Göktaş, Hasan Efe Uzun 3, Troy Selim Şav 2, Can Altıntığ 7, Coleman 7, Ramazan Tekin 2, Cevher Özer 5 

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Needham 14, Onuralp Bitim 25, Auguste 6, Dudzinski 15, Clemmons 8, Yiğitcan Saybir 17, Enes Berkay Taşkıran 3, Ömer Utku Al 1, Ahmet Duverioğlu 10

1'İNCİ PERİYOT: 25-29

İLK YARI: 48-53

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-80

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