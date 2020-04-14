Aynur Aydın'dan bir sütyen paylaşımı daha

Corona virüs tedbirleri kapsamında devam eden karantina sürecini pek çok ünlü gibi evinde geçiren şarkıcı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.

14 Nisan 2020, Salı 19:30 Son Güncelleme:
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Aynur Aydın'dan bir sütyen paylaşımı daha

Sosyal medyayı aktif kullanan Aynur Aydın, daha önce sütyen paylaşımıyla gündeme gelmişti.

'Ben sütyen bile takmıyorum. Sizi mi takacağım'

34 yaşındaki şarkıcı, Twitter hesabından yayınladığı "Ben sütyen bile takmıyorum. Sizi mi takacağım" şeklindeki mesajla gündem olmuştu.

'Tabii ki sütyen takıyorum'

Aynur Aydın, binlerce yorum alan tweeti hakkında, "Twitter benim çok eğlendiğim bir platform. Bazen birilerine gönderme yapıyorum, bazen de geyik yapıyorum. Son attığım tweet bir espriydi. Tabii ki sütyen takıyorum" demişti.

Karantina günlerinde evde kalan şarkıcı, yeni bir sütyen açıklamasıyla dikkat çekti.

Aynur Aydın, "Sütyenlerim büyük ihtimalle beni öldü sanıyorlar” dedi. Aydın’ın bu açıklamasına takipçilerinden yorum yağdı.

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