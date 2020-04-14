Sosyal medyayı aktif kullanan Aynur Aydın, daha önce sütyen paylaşımıyla gündeme gelmişti.

'Ben sütyen bile takmıyorum. Sizi mi takacağım'

34 yaşındaki şarkıcı, Twitter hesabından yayınladığı "Ben sütyen bile takmıyorum. Sizi mi takacağım" şeklindeki mesajla gündem olmuştu.

'Tabii ki sütyen takıyorum'

Aynur Aydın, binlerce yorum alan tweeti hakkında, "Twitter benim çok eğlendiğim bir platform. Bazen birilerine gönderme yapıyorum, bazen de geyik yapıyorum. Son attığım tweet bir espriydi. Tabii ki sütyen takıyorum" demişti.

Karantina günlerinde evde kalan şarkıcı, yeni bir sütyen açıklamasıyla dikkat çekti.

Aynur Aydın, "Sütyenlerim büyük ihtimalle beni öldü sanıyorlar” dedi. Aydın’ın bu açıklamasına takipçilerinden yorum yağdı.