Aynı virajda tek zafer

Süper Lig’de üst üste 6 galibiyet elde ederek şampiyonluk yarışına ortak olan Galatasaray, çok kritik ve zorlu bir virajın eşiğinde. Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe deplasmanının ardından üst üste Gençlerbirliği, Sivasspor (d) ve Beşiktaş’la kozlarını paylaşacak. Cim Bom, ligin ilk yarısındaki aynı periyotta sadece bir galibiyet çıkarabilmişti. 10 kişi kalan Sivas’ı 3-2 yenen Aslan; Fenerbahçe ve Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalmış, Beşiktaş’a da tek golle mağlup olmuştu. Galatasaray, bu kez dört maçlık virajdan en az kayıpla dönmenin hesapları içinde.

Hedef maksimum 2 puan kayıp

Fatih hocanın planı, Kadıköy’den minimum 1 puan çıkarıp Gençlerbirliği, Sivasspor ve Beşiktaş maçlarını kazanmak. Böylece Sarı-Kırmızılılar, ligin kalan haftalarında şampiyonlukta en avantajlı takım konumuna gelebilir.