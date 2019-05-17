Aynı kadroyla Trabzon'a

Şenol Güneş Alanya maçını kazanan 11'i yarınki zorlu deplasmanda bozmayacak. Beşiktaş’ın teknik patronu, Burak-Ljajic-Quaresma üçlüsüyle Trabzonspor’u yıkmayı planlıyor.

17 Mayıs 2019, Cuma 06:01
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Aynı kadroyla Trabzon'a

Kartal, ligdeki son deplasmanına yarın çıkacak. Takipçisi Trabzonspor’a konuk olacak Beşiktaş, öncelikle galibiyete uzanıp sonrasında Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasının berabere bitmesini bekleyecek. Matematiksel olarak hala şampiyonluk şansı devam eden Siyah-Beyazlılar’da teknik direktör Şenol Güneş oyuncularını sadece zorlu 90 dakikaya motive etmeye çalışıyor. Tecrübeli hoca, Trabzonspor’a karşı sahaya süreceği 11’i de belirledi. Buna göre Güneş, Alanyaspor karşısında geçen hafta kazanan ilk 11’i bozmayı düşünmüyor.

Solda yine Güven

Solda Güven sağda Quaresma’yı oynatan Güneş, ilerideki Burak’ın arkasında yine Ljajic’e çok güveniyor. Orta sahada Atiba-Dorukhan ikilisinin yeri garanti, savunma dörtlüsü ise Adriano-Mirin- Vida-Caner şeklinde oluşacak. Güneş özellikle Burak-Ljajic-Quaresma üçlüsünü hücumda çok güveniyor.

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