Aynı anda dört mevsimi yaşatacak maraton başlıyor

24-25 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Maratonu 5km - 12km - 31km - 57km ve 85km parkurları ile uzun ve kısa parkurları ile her seviyeden sporcuya ev sahipliği yapacak. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra, 35 ülkeden bin 500 sporcuyu ağırlayacak.

Maviden beyaza doğru yarışacaklar

Etkinliğin ilk startı 24 Aralık Cumartesi günü 85, 57 ve 31 kilometre koşacak sporcular için verilecek. "Maviden Beyaza Bir Ultra Maraton’’ mottosu ile Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Maratonu’nda 85km-57km parkurunda yarışacak sporcular, Konyaaltı Sahili’nden Saklıkent’e koşarak çıkacaklar. Dört mevsimi bir arada yaşayacakları bu parkurda, Antalya’nın tüm mevsim ve doğa güzelliklerini görecek olan sporcuları yepyeni bir deneyim bekliyor olacak. Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Maratonu katılımcıları deniz ve karı aynı anda ender olarak görebilecekleri bir parkurda koşacaklar. Bu özelliğiyle sporcular ’Maviden Beyaza Bir Ultra Maraton’ koşacaklar. 31 km parkurunda yarışacak sporcular 24 Aralık Cumartesi günü dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nden start alarak yine dünyanın en önemli tırmanış bölgesinde biri olan Geyikbayırı’nda finish yapacak. 25 Aralık Pazar günü ise 5km ve 12km parkurların startı verilecek. Konyaaltı Sahili’nde koşulacak 5 km’lik kısa parkurda sporu sevdirmek ve koşmaya yeni başlayanları motive edilmesi amaçlanacak.

Çocuklar da unutulmadı

Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Maratonu’nda çocuklar da unutulmadı. 25 Aralık Pazar günü yaklaşık 200 çocuk, 5km ve 12km startı öncesinde koşacaklar. Spor kültürünü aşılamak ve sporu sevdirmek amacıyla çocuklar da bu etkinlikte yer alacaklar.

Pati Run

Maraton çerçevesindeki Pati Run etkinliğinde katılımcılar, köpekleri ile beraber koşacak. Pati Run ile toplanacak olan mamalar ve gelirler ise hayvanlar için aktarılacak.

Semih Esen: "Türkiye’deki ultra maratonlarda üçüncü konuma geldik"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve Yarış Direktörü Ali Cem Aktaş, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Maratonu'nun tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.

Yarışmada geçen yıla göre bazı farklılıklar yaşanacağını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Bu sene düzenleyeceğimiz haliyle Türkiye’de düzenlenen ultra maratonlar içerisinde üçüncü konuma geldi. Bu tip faaliyetlerin tamamından beklediğimiz fayda, Antalya genelinde turizme olan katkıdır. Görüyoruz ki doğru bir yola girmişiz, gittikçe yurt dışında daha fazla duyulan, daha fazla ilgi görülen ve katılımın yapıldığı bir yarışma haline geldi. İnanıyoruz ki önümüzdeki senelerde çok daha fazla katılım olacak ve ülkemiz ile Antalya’mızın, Konyaaltı’nın adının dünyanın birçok köşesinde anıldığı, tanındığı bir yarışma olacak” dedi.

Semih Esen: “Amacımız Antalya’nın aynı anda dört mevsimini duyurmak”

Antalya’nın aynı günde dört mevsimi bir arada yaşatan bir kent olduğuna dikkati çeken Esen, bu güzelliği dünyaya tanıtabilmek için maratonun önemine vurgu yaptı. Esen, “Aynı gün denize girerken, aynı gün kayak yapabildiğiniz, ya da yaz mevsimindeyken çok yüksek sıcaklarda denize girerek tatilinizi yaparken bir anda çok serin yaylalara gidebildiğiniz çok muhteşem bir coğrafyadayız. Aslında bu ultra maratonun teması da Antalya’nın bu yönünü duyurmak ve bunun bilinmesine katkıda bulunmaktadır” diye konuştu.

Hedef resmiyette uluslararası olmak

Yarış Direktörü Ali Cem Aktaş da, bu yıl ikincisi düzenlenen yarışın Türkiye’de binin üzerinde gerçekleşen 4 yarıştan bir tanesi olduğuna dikkat çekti. Gelecek yıl uluslararası 16 yarış içerisine girmeyi hedeflediklerini aktaran Aktaş, “Bunu elde edebilirsek, uluslararası pazarda gelecek kitle sayısı otomatikman artmaya başlıyor. Yarışın en çok hoşumuza giden tarafı, 35 farklı ülkenin olması” ifadelerini kullandı. (İHA)