Erzurum'da 24 Haziran-1 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan ve 57 ilden 588 erkek sporcu, 223 bayan sporcunun katıldığı, Türkiye Üst Minikler Bay-Bayan Türkiye Boks Şampiyonasında Malatyalı sporcu Ayla Fırat kategorisinde şampiyonluk sevinci yaşadı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, “Sporcumuz Ayla Fırat’ı başarısından dolayı kutluyorum. Bizleri gururlandırmıştır. Bu başarıların devamının geleceğinden hiç şüphemiz yoktur. Bu şampiyonlukta emeği geçen antrenörünü, ailesini ve kendisini tebrik ediyorum'' dedi.