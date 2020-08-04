Fanatik Özel / Çağrı Davran

Futbolda profesyonel kariyerine Almanya’nın Frankfurt takımında başlayan, Türkiye kariyerinde daha önce Karabük forması giyen Aykut, bu sezon başında Hollanda ekibi Fortuna Sittard’dan Karagümrük’e transfer olmuştu. İşte o Aykut, TFF 1. Lig Play-Offları’na adeta damgasını vurdu ve Adana Demirspor’u penaltılarda 6-5 yendikleri maçta kurtardığı son penaltıyla takımını Süper Lig’e taşıdı. Birçok takımın transfer listesinde yer alan tecrübeli file bekçisi, bu başarının ayrıntılarını ve hislerini sadece FANATİK’e anlattı. Şimdi söz başarılı oyuncuda;

‘O top gol olsaydı, bitmişti’

“Sezon boyunca her zaman kafamızda Süper Lig’e çıkma inancı vardı. Bütün sezon buna konsantre olduk. Ligde 13.’üyken bile Play-Offlar’a gireceğimize inanmıştık. Play-Off’ta yarı finalde önce Akhisar’ı yendik, sonra da kimsenin bize şans vermediği finalde Adana Demir’i geçmeyi başardık. Finalin uzatmalarının 119. dakikasında Adana’dan, Karagümrük’te hocam, takım arkadaşım ve abim olan Erkan Zengin’in frikiğinde topu nereye atacağını biliyordum. Yüzde 100 konsantre oldum ve topu çıkardım. Sonradan izlediğimde topu çataldan çıkarttığımı gördüm. O top gol olsaydı, belki de maçı kaybetmiştik.”

‘Bu maç, benim maçım dedim’

“Penaltılara gelirsek; benim penaltılarda taktiğim var. Ancak bunu sizlerle paylaşamam, Normal sezonda iki kez penaltı kurtarmıştım. Elbette final öncesi bunun üzerine çalışmıştık. Analizcimiz bana rakip oyuncuların penaltılarda topu daha çok ne tarafa attıklarını videolu olarak attı. Ben de diğer kalecimiz Bojan’la final öncesi bunun üzerine çalıştım ve rakibin topu nereye attıklarını kağıda isimleriyle yazdım. Uzatmalardan sonra bu maçın benim maçım olacağına inanmıştım. 6. penaltı öncesi rakibin 5 penaltısında doğru yöne gittim ama biraz geç kaldım.”

‘A Milli Takım’ı hayal ediyorum’

“Hedefim, Süper Lig’de hem başarılı hem de kalıcı olmak. İnşallah şansım böyle devam eder. Türkiye’nin en üst düzey liginde daha büyük başarılar elde ederek, A Milli Takım kadrosu (Daha önce Türkiye’de 2013’te düzenlenen U20 Dünya Kupası’nda mücadele eden Ay- Yıldızlılar’ın kaptanlığını yapmıştı.) içerisinde de yer almayı amaçlıyorum.”

'Örnek aldığım ilk isim Taffarel’

“Son penaltıyı Adana’da Mehmet Uslu vurmadan önce kağıda baktım ve kağıdı öpüp, bu kez cebime değil kalenin dışına (kalenin soluna) attım. Çünkü maçın biteceğini hissetmiştik. Benim kalecilikte örnek aldığım ilk isim Taffarel’di. Ondan sonra da Muslera! Final dahil son 9 maçımı (Tek mağlubiyet Keçiörengücü) Muslera’nın giydiği eldivenlerle oynadım. Yani penaltıları onun eldivenleriyle kurtardım. Galatasaray’dan tanıdığım bir abim vardı, O eldivenleri bana hediye etti. Bana da şans getirdi ve tarih yazdık. Belki de Muslera, bunu bilmiyordur. Gerçekten çok mutluyum. Takım olarak büyük birmücadele örneği gösterdik.”