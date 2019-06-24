Konyaspor'un efsane teknik direktörü Aykut Kocaman'ın yeşil-beyazlı takımda elde ettiiği başarılar "Kocaman: Bir Şehir, Bir Takım, Bir Adam" adıyla belgesel oluyor. Yapımcılığını Harun Türk ve Baran Mayda'nın yaptığı belgeselin çekimleri ise Konya'da devam ediyor.





"Kocaman: Bir Şehir, Bir Takım, Bir Adam" belgeselinin aynı zamanda yönetmeni de olan Baran Mayda, Aykut Kocaman'la Konyaspor'un ilk döneminde yaşadığı istikrarın unutulmaması adına bu projeye imza attıklarını belirterek, "İlk sezon sekizinci, ikinci sezon üçüncü, son sezon Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan bir takım ve bir teknik direktörün hikayesi, belki Avrupa için şaşırtıcı olmayabilir ama Türkiye için hayli merak uyandıran bir deneyimdi. Çok sakin ve teknik direktörüne güvenen bir şehir ile çok sakin ve şehrine güvenen bir teknik direktörün hikayesi belgesel olmak zorundaydı zaten. Belgeselin ana yapımcısı olan Harun Türk hiç tereddüt etmeden kabul etti ve onun büyük özverisiyle başladık. Aykut Hoca'nın arkadaşı Yükse Toksoy'a da şükran borçluyuz" dedi.