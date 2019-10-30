Aykut Kocaman'ı eski Fenerbahçeli yıktı!

İttifak Holding Konyaspor'da kötü gidişat sürüyor. Yeşil beyazlı ekip son olarak Türkiye Kupası'nda Eyüpspor'a mağlup olurken, Aykut Kocaman'ı üzen isim eski bir Fenerbahçeli çıktı.

30 Ekim 2019, Çarşamba 09:06 Son Güncelleme:
- A +
Aykut Kocaman'ı eski Fenerbahçeli yıktı!

Ligde Antalyaspor ve Fenerbahçe'ye kaybeden İttifak Holding Konyaspor, dün de kupada Eyüpspor'a 1-0 mağlup olarak kötü gidişatı sürdürdü.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren gol Harun Özcan'dan gelirken, 2000 doğumlu genç yıldızın Fenerbahçe altyapı çıkışlı olması ilginç bir tesadüf olarak göze çarptı.

Konyaspor karşısında başarılı performans sergileyen ve savunmaya zor anlar yaşatan Harun Özcan'ın Fenerbahçe altyapısına geldiği dönem sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Aykut Kocaman'dı. Genç futbolcu U19 takımında forma giyiyordu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bir önceki turda Ergene Velimeşe'yi 4-1 mağlup eden Eyüpspor'da Harun Özcan, o maçta da 3 gole imzasını atmıştı.

Kaynak: Hürriyet

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...