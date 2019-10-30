Ligde Antalyaspor ve Fenerbahçe'ye kaybeden İttifak Holding Konyaspor, dün de kupada Eyüpspor'a 1-0 mağlup olarak kötü gidişatı sürdürdü.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren gol Harun Özcan'dan gelirken, 2000 doğumlu genç yıldızın Fenerbahçe altyapı çıkışlı olması ilginç bir tesadüf olarak göze çarptı.

Konyaspor karşısında başarılı performans sergileyen ve savunmaya zor anlar yaşatan Harun Özcan'ın Fenerbahçe altyapısına geldiği dönem sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Aykut Kocaman'dı. Genç futbolcu U19 takımında forma giyiyordu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bir önceki turda Ergene Velimeşe'yi 4-1 mağlup eden Eyüpspor'da Harun Özcan, o maçta da 3 gole imzasını atmıştı.

Kaynak: Hürriyet