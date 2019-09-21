Süper Lig'de 4 haftada sadece 2 puan toplayıp gol dahi atamayan düşme potasındaki Göztepe, konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u tek golle geçip ilk galibiyetine imza attı.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçın 1'inci dakikasından 90'ıncı dakikasına kadar silik bir futbol oynadıklarını belirtti.

''Hakikaten utanç vericiydi''

Utanç verici bir oyun ortaya koyduklarını Kocaman, "Maç A'dan Z'ye Göztepe'nin hakkıydı. Maça ortak olacakmış, maçı çevirebilecekmiş duygusuna sahip olamadık. İhtiyacına göre oynayan takım Göztepe'ydi. 1 hata önce deplasmanda kazanmanın verdiği özgüven, halimizi rehavete doğru götürdü. Göztepe'nin direnciyle karşılaşmada geriye düşmemiz içten bile değildi. Serkan'ın kurtarışları bizi oyunda tuttu. İkinci yarıda Poko'nun kırmızı kart olayı Allah'ın lütfuydu. Bu ligde defalarca hem beraber olduğum oyuncu grubuyla hem de başka takımlarla yüzlerce maça çıktım. Mağlubiyetler oldu, galibiyetler oldu. Ama bu gece beni mutlu edecek bir gece değil. Özellikle kaybettiğim için söylemiyorum; hakikaten utanç vericiydi. Göztepe 10 kişi kaldıktan sonra ilk şutumuzu frikikten attık. Rakip kaleci Beto en rahat maçını oynadı. Ömer Ali'nin, Alper'in ortaları vardı. Ama ne yaptığını bilmeyen sadece sahada topu dolaştırmaya çalışan bir takım halindeydik. Utanç vericiydi, bu duyguları uzun zamandır yaşamamıştım. Bundan daha ağır mağlubiyetler aldık. Tüm Konyaspor'u sevenlerden özür diliyorum. Bizi sahadan silmeyi başardılar" dedi.