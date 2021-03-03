Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, berabere sona eren Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman, "İlk yarı iki takım adına da daha kontrollü bir oyundu. 2. yarıda oyuncularım skoru bulmak için yapılabilecek her şeyi yaptılar. Tek şey hariç, doğru vuruş eksikti. Biraz evvel kendilerine de söyledim, Başakşehir'in standartını gösteren bir oyun oynadılar"

"Verilen penaltı kararı bana göre gri. Şundan dolayı gri, top Crivelli'nin önünde kalıyor, gidebilir. Ahmet Çalık'la beraber hamle yapıyorlar, Ahmet topa vuruyor ama arkasında Crivelli'nin topa gidişini etkileyen hamle var" ifadelerini kullandı