Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de üst üste üçüncü maçını kazandı. Kendi sahasında Atiker Konyaspor'la karşılaşan Fırtına, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Mücadelenin ardından Aykut Kocaman, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İki tarafında gücünü pekiştireceği bir maç olarak görünüyordu. 3'üncülük pozisyonu için tam 1 maçlık olan mesafeyi önümüzdeki haftalara taşımak hatta biraz daha kısaltmak, aynı zamanda yüksek şiddetli özgüven kazanabilmek için her iki taraf açısından da önemli bir maçtı. Hafta içerisinde 'şanssız' demek lazım herhalde hakem açıklaması bütün geceye damga vurdu. En çok bizim adımıza hakem üzerinde yapılan baskı maça damga vurdu. Topu bilinçli olarak Trabzonspor'a bıraktık. Amacımız rakibimizin topu kullanırken ki zaaflarından faydalanabilmekti. İlk yarıda biraz topu bırakmak istediğimizin üstüne çıkan durum bizim açımızdan handikaplı olsa da zaaflarını değerlendirerek Trabzonspor'u kalemize yaklaştırmadan 2-3 tane öne geçme fırsatları bulduk ama değerlendiremedik. İkinci yarının başında Trabzonspor arka arkaya ceza sahamızda ilk yarıda yapamadığı işleri yaptı. Bu da dört tane hakemin gözünün önünde kornere çıkan topun dışında oldu. İtirazlarımız devam ederken, hatta korner atmaya hazırlanırken dönen top gol pozisyonu oldu. Bu da hem seyirci hem de takımlarını teşvik edici bir duruma dönüştü. Her şey yolunda, kendi düşüncemiz etrafında giderken artık oyunun kontrolü konusunda da söz sahibi olup taze oyuncularla 'skoru lehimizi çevirebilir miyiz' diye düşündüğümüz anlarda penaltı ile yakından alakası olmayan bir pozisyonda hakemin tekrar gidip VAR'da bakıp kararını düzelteceğini beklerken yanlış kararını ikinci defa görerek, bir kez daha yanlışlayarak geldiği pozisyonla maçın şekli bir anda değişti."

Mesafe almak zorunda olduklarını da belirten Kocaman, "Şuan için çok yeni. Mesafe almak zorundayız. Bu kadar hatalı, yanlış, yanlı karardan sonra dahi Konyaspor takımı golden sonra bu şekilde reaksiyon vermemeliydi. O da kendimizin düzeltmek zorunda olduğu, düzelteceğimizi de düşündüğüm hatalı durumumuzdu" diye konuştu.