Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman TRT SPOR muhabiri Yasin Dallı'nın sorularını yanıtladı.

Milli Takımın Hollanda zaferi ve Burak Yılmaz'ın performansına ilişkin Kocaman, "Marifet iltifata tabiidir derler. Gerçekten harika bir başlangıç. Hollanda gibi dünya futbolunda hep bir güç olan, tarzı olan bir ülkeyi başlagnıç maçında kuvvetli bir skorla mağlup etmek büyük iş. O nedenle emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Özellikle Fransa'ya gittikten sonraki hali, sahadaki duruşu, yapmak istedikleri arkadan gelen oyuncular için büyük bir örnek teşkil ediyor. Kendisi büyük bir yetenek. Burak'ın bu halini görmek sevindirici ve gurur verici. Doğru çalışmanın çok net bir şekilde örneklemesini yapıyor. Burak'ı tebrik ediyorum."





"En büyük problemimiz devamlılık"

A Milli Takım ile ilgili konuşan Kocaman, "Bizim en büyük problemimiz devamlılık. Üzüntüleri de büyük sıkıntı haline getirip en aşağı kadar getiriyoruz, sevinçleri de en yükseğe kadar çıkarıyoruz. Avrupa Şmpiyonası bileti aldık. Arkasından Dünya Kupası için de bunu sürdürülebilir hale getirmek çok önemli. Yarışın Norveç, Hollanda, Karadağ ve Türkiye arasında geçecek gibi gözüküyor. Milli Takımımız Hollanda'yı yenerek avantajlı hale geldi. Norveç'i de yenersek daha büyük avantaj elde edeceğiz. Hollanda maçı öz güven açısından da çok önemliydi" dedi.

"Kaybettiğimiz öz güveni Beşiktaş maçı sonrası kazandık"

Ligde ve kupada olmak üzere Beşiktaş ile oynanan iki maçı değerlendiren deneyimli teknik adam, "Son derece formda ve güçlü bir Beşiktaş vardı karşımızda... Ligde ciddi bir avantaj yakaladılar. Kupada da duble yapma arzusuyla oynadılar. İstediğini elde eden Beşiktaş oldu. Bizim için ise avantajı o maçın bizi taşıdığı yer oldu. Öz güvenimizi tekrar geri kazanmamız için vesile oldu. O maçta kaybettiğimiz turun, kaybedilen öz güveni geri getirmesi açısından mümkün olduğunu söyleyebiliriz." dedi.





"Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz"

Başakşehir'in ligdeki durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kocaman, "Başakşehir'e gelmeden düşündüğüm şuydu; Kendi tercihimle 13 ay kadar takım çalıştırmadım. Geçen sene şampiyon olmuş bir takım. Son 50 yıldır dört büyük takımın arasından sıyrılıp şampiyon olmak önemli. Böyle bir takımın teknik direktör değişikliği çok mümkün gözükmüyordu. Ancak böyle bir durum gelişti. Yukarılarda oynama alışkanlığı edinmiş, doğru yönetilen bir kulübe geldim. Bu durum Başakşehir'i tercih etmemde önemli oldu. Ancak böyle bir kulübün teknik heyette değişiklik yapmış olması da değişik geliyordu. Genel olarak söylüyorum; Sorunların tabii ki dışarıdan görünenle, gerçek arasındaki ilişkisi arasında bir farklılık var.

Özellikle sonuçlarla ilgili problemler başladığıı zaman bunu çevirmek çok zor hale gelebiliyor. Lig maçları için söyleyeyim alınan sonuçlar doğru sonuçlar değil. İstenenle orantılı durumda değiliz, çok altında kaldık. En az 3-5 puan daha yukarıda olmamız gerekiyordu. Bütün olumsuzluklara rağmen daha fazla puan almamız gerekiyordu. Önce gerçekle yüzleşip, durumun farkında olup bulunduğumuz durumdan kurtulmamız gerekiyor. Son 10 sırasındaki 6 takımla oynayacağız. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek halindeyiz. Son haftalardaki yükselen formumuzu tutabilir ve geliştirebilirsek daha da yukarılarda olacağız." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu yorumu

Kocaman, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de takımın başına geçmesiyle ilgili sorulan soruya, "Emre Belözoğlu'na Fenerbahçe'de sonsuz başarı diliyorum. Emre ile ilgili tek kaygım kriz anlarındaki yaklaşımı... Emre'nin Fenerbahçe'de oyun kurgusuyla hiçbir sorunu olacağını düşünmüyorum. Bu işin üstatlarından biri olacağını düşünüyorum. Temennim ve beklentim de bu yönde" yanıtını verdi.



