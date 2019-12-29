Süper Lig'de sezonun ilk yarısı bugün oynanan maçlarla sona erdi. İttifak Holding Konyaspor, ilk yarının son maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olarak devreyi tamamladı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman maça yüksek puan ihtiyacıyla başladıklarını belirtti. Maç boyunca kendi sahasında baskın oynamaya alışkın bir takımla oynadıklarını anlatan Kocaman, "İç saha takımı gibi gözüken bir takımla oynadık ama yine de oyun içinde kaldık. Erken denilebilecek bir gol de bulmayı başardık ama buna rağmen oyundaki ritim Alanyaspor’un istediği tarafa doğru gitti." dedi.

Maçta duran topların kendileri için sıkıntılı gözüktüğünü bildiklerini anlatan Kocaman, ofsayt pozisyonundan gelen golle maçın ortaya geldiğini savundu. İlk yarıda iki takımın da yüksek fizik gücüyle oynadığını dile getiren Kocaman, "Maçta ciddi bir mesafe kaydetti her iki takım da. Bu bizim için bir avantajı oldu ikinci yarıda. Alanyaspor çok daha fazla genişledi. Biz daha fazla geniş alan bulup çoğalmaya çalıştık. Alanyaspor da kalemize gelmeye başladı. Karşılaşma böyle bitecek derken son saniyelerdeki yıkıcı pozisyon, maç öncesindeki bütün beklentilerimizi boşa çıkardı." ifadelerini kullandı.

Maçtaki kırılma anın ise verilmeyen penaltılarının olduğunu öne süren Kocaman, çok net bir şekilde kalecinin, Daci’nin ayağına darbesi olduğunu savundu. Bu sezon hakemlerle alakalı daha çok olumlu mesajlar vermeye çalıştıklarını aktaran Kocaman, "Kırım, kesim devam ediyor. Söyleyecek bir şey yok. Son 3-4 maçı bariz hakem hataları olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Ligde özellikle 8. maçtan itibaren büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını anlatan Kocaman, 6 maçlık bir periyodun ardından biraz toparlamayı başarabildiklerini söyledi.

'Konyaspor ailesi olarak bir hesaplaşması lazım'

Bir gazetecinin ‘ligin ikinci yarısında bizi nasıl bir Konyaspor bekliyor’ sorusuna ise Aykut Kocaman şu cevabı verdi:

“Özellikle 8 haftadan itibaren büyük bir hayal kırıklığı, taraftar için, Konya şehri için. Gitmek istediğimiz, yol yapmak istediklerimize baktığımızda da hayal kırıklığı. Özellikle 6 maçlık bir periyot var ki Malatyaspor maçıyla başlayıp Rize maçıyla sonuçlanan, ondan sonra biraz toparladık ama burada da saha içi kalitemiz buna yetmedi. Hem puan olarak hem de sahadaki duruş olarak büyük bir hayal kırıklığı. Bu durumun bir hesabının olması lazım, hesaplaşması lazım. Bu da çok doğal bir durum. Hem Konyaspor’u sevenler için, yönetenler için ve yönetenler arasında teknik anlamında kendimi de katıyorum, bir hesaplaşması olması lazım ve bunun sorumluluğu da bana ait. Lafı evirip çevirmeye gerek yok. Kendi elimizde olan ve yapma zorunda olduğum bir takım şeyler var. Bunun önceliği olarak Konyaspor ailesi olarak bir hesaplaşması lazım.”