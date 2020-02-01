Geçen hafta Galatasaray karşısında mağlup olan Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman, Antalyaspor önüne sürpriz bir kadroyla çıkacak.

Yeşil-Beyazlı takımda Nejc Skubic kesik yedi. Skubic'in yerine daha önceden sağ bekte oynayan Ömer Ali Şahiner görev yapacak. Sol bekte ise yeni transfer Guilherme forma giyecek.

Aykut Kocaman bir değişiklik de hücum hattında yapacak. Kulübede hamle oyuncusu olarak kullandığı Shengelia ve Farouk Miya'yı zorlu deplasmanda ilk 11'de sahaya sürecek. Milosevic sol kanattan, Shengelia da sağ kanattan hücuma destek verecek. Farouk Miya ise Rogerio Thuram'a yakın oynayacak.

Konyaspor'un Antalyaspor maçındaki ilk 11'i: Serkan Kırıntılı, Ömer Ali, Selim Ay, Anicic, Guilherme, Volkan Fındıklı, Jonsson, Shengelia, Milosevic, Miya, Thuram

Esat Soydabircan