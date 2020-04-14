Bir dönem Fenerbahçe ve Konyaspor'u çalıştıran Aykut Kocaman için flaş bir iddia gündeme geldi. Fenerbahçe ile şampiyonluklar yaşayan ve sarı lacivertlilerin başında olduğu süre zarfında UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final gören Kocaman, daha sonra Konyaspor'u Avrupa arenasına taşımayı başarmıştı.

Son olarak eski kulübü Konyaspor'u çalıştıran ancak Anadolu temsilcisinin yaşadığı mali sorunlar nedeniyle transfer konusunda sorunlar yaşayan Kocaman, alınan kötü sonuçlar sonrasında ayrılığı tercih etmiş, Konyasporlu taraftarlar tarafından alkışlarla uğurlanmıştı.





İbre Kocaman'a döndü

Belçika basınında yer alan bilgilere göre yeni bir teknik direktör arayışında olan Royal Antwerp, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Marc Wilmots ile ilgileniyordu. Wilmots'un bu teklifi sarı lacivertliler için reddettiği belirtilirken, bir başka iddia daha ortaya atıldı. Buna göre Belçikalı teknik direktörün ardından ibre, Aykut Kocaman'a döndü. Şu anda herhangi bir takımı çalıştırmayan Kocaman'ın bu teklife henüz yanıt vermediği aktarıldı. (Spor Arena)