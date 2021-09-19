Aykut Kocaman yönetimindeki Başakşehir, 2021-22 sezonunda ilk galibiyetini Fenerbahçe karşısında 2-0'lık skorla aldı. Bu yenilgi aynı zamanda Fenerbahçe'nin bu sezon ilk yenilgisi oldu. Kocaman aynı zamanda Vitor Pereira karşısında ikinci kez sevindi.

2015-16 sezonunda da Konya'da oynanan kritik maçı da Aykut Kocaman'ın ekibi 2-1 kazanmıştı. Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor o dönemde aldığı bu galibiyetle Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp aldırırken sezonu 3.sırada bitirmişti.

Konyaspor 2015-16 sezonunda Kadıköy'de oynanan maçta da rakibini zorlamış ancak 77.dakikada Fernandao ile Pereira yönetimindeki Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.