Aykut Kocaman: Takımda ciddi bir mental yorgunluk var

Aykut Kocaman maç öncesi yayıncı kuruluşa konuştu

Kocaman, "Özlemediğimi söylemesem kim inanır ki? Hayatımız bu...7 yaşımdan beri topun peşindeyim. Uzun ayrılıklar, özlemi çok daha büyüten durumlar yaratıyor"

"Ciddi bir mental yorgunluk var. Pandemi sonrasında şampiyonluk...Yüz yıllık kulüpleri geçebilmek, çok çok çok nadir bir şeydir. Bir doygunluk olacaktır. Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç, öyle 6 maç değildir. 60 maç gibidir."

"İki günde idmanlarda oyuncuların yapması gerekenleri söyledik. Ne kadar olabilir, ben de merak ediyorum. Daha dengeli bir takım olması en büyük arzum. Bugün olur mu, bilmiyorum."