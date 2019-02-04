Aykut Kocaman: Sürekli maç maç maç ama bazen insani duygular da önemli

Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman, 5 haftadır tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayata gözlerini yuman teknik direktör Turgut Uçar, hakkında konuşurken gözleri doldu. Kocaman, ''Turgut Uçar'ı kaybettik. Çok değerli bir insanı kaybettik. Sürekli maç maç maç ama bazen insani duygular da önemli...'' ifadelerini kullandı.

04 Şubat 2019, Pazartesi 19:51
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Aykut Kocaman: Sürekli maç maç maç ama bazen insani duygular da önemli

Bursaspor maçı öncesi açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, beyninde oluşan emboli nedeniyle 5 haftadır tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayata gözlerini yuman İzmir futbolunun simge isimlerinden teknik direktör Turgut Uçar, hakkında konuşurken, gözleri doldu ve konuşmakta zorluk çekti.

Kocaman, ''Askerliği beraber yaptığımız ve çok değerli arkadaşım Turgut Uçar'ı kaybettik. Çok değerli bir insanı kaybettik. Sürekli maç maç maç ama bazen insani duygular da önemli...'' ifadelerini kullandı.

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