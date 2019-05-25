Aykut Kocaman: Sezonu kazanarak tamamlamak istiyorduk

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Akhisarspor ile golsüz berabare kaldığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı. Kocaman, sezonun son maçını kazanarak bitirmek istediklerini, belirterek, ''Sezonun son maçını kazanarak bitirmek en büyük arzumuzdu. Başaramadık. Tabi bunun üzüntüsü ve siniri var üzerimizde. Akhisarspor'a da geçmiş olsun.''dedi.

Önümüzdeki sezon için takımda ciddi oyuncu değişiklikleri yapacağını belirten Kocaman, şunları söyledi:

''Daha az yiyen, daha fazla atan, oyunun içinde olan takıma dönüşeceğini umut ediyorum. Elimizdeki veriler takımın durumu, sezon içinde yaşadığımız sıkıntıları ve çıkışları hepsini bir araya getirdikten sonra yönetime taleplerimizi ilettik.Şu an temel problem, oyuncu almak kadar, oyuncu da eksiltmemiz gerekiyor. Oyuncuda göndermemiz gerekiyor. Daha uyumlu, daha mağlubiyeti kabul etmeden kollektif bilinci yüksek birkaç oyuncuyu katmamız lazım. Bunun yanında takımdan ciddi oyuncu göndermemiz lazım.''