Aykut Kocaman: Şampiyonluk için yola çıkıyoruz

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Aykut Kocaman, "Hem bize hem de diğer takımlara hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sakatlıktan uzak, hak ettikleri ölçüde hak ettiklerini alacakları bir sezon diliyorum. Şu an için eksiğimiz olarak Mert, Chadli, Tolga izinli bir de Yusuf'un hesapta olmayan bir problemi çıktı. 4 oyuncumuzun dışında ağırlıklı olarak buradayız."

'Merkez forvet ihtiyacımız olabilir'

"Ana transferleri yaptık gibi gözüküyor. Hem Şener, hem Lucas'la beraber. Ancak kulübün şöyle bir beklentisi var. Kulübü hazırlık maçlarına göre görüp ona göre transfer çalışmalarına devam edeceğiz. Merkez forvet ihtiyacımız olabilir. Şu an için ağırlıklı olan düşüncemiz o. 2014'ten beri Başakşehir ilk 4'te yer alan bir takımdı. Sonunda da bu şampiyonluğu kazandı. 34 maçlı ligde bir takımın 51 puanın üstüne çıkması gerekir. Bunu istikrarlı bir hale getirirseniz bu kolay, doğal ve mantıklı olmaya başlıyor"

"Başakşehir mali hacmiyle bunu başardı ve tam doğru zamanda şampiyon oldu. Ondan sonra da içerisinde çeşitli faktörleri barındırarak, kazanılanlardan sonra yaşanan coşkunun bir sonraki aşamasında çöküntü yaşadı"

'Şampiyonluk için yola çıkmak arkası doğru bir sözcük olabilir'

"Son 7-8 haftalık periyodumuz bizim esas olan performansımıza döndüğümüzü gösterdi. Bütün hedefim, kuvvetli, sahada kolay çözülmeyen bir takım haline doğru gelmek. Zaten burası şampiyon olmuş bir kulüp olduğuna göre, şampiyonluk için yola çıkmak arkası doğru bir sözcük olabilir." ifadelerini kullandı