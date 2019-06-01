2016-2017 sezonunda Konyaspor formasıyla harikalar yaratan Riad Bajic, çıktığı 32 lig maçında 17 gol, 3 asistlik katkı sağlamıştı. Aykut Kocaman’ın sisteminde önemli bir yeri bulunan Boşnak forvet sonrasında 5.5 milyon Euro’luk rekor bir bedelle Udinese’nin yolunu tutmuştu.

İtalya macerası iyi geçmeyen ve bu sezon başında Başakşehir’e kiralık olarak gelen Bajic, önümüzdeki yıl yeniden Konyaspor forması giyebilir. Kocaman eski öğrencisini isterken, Konyaspor Yönetimi harekete geçti. Udinese kulübü ile kiralama formülü üzerinden görüşmelerin başladığı öğrenildi.