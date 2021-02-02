Aykut Kocaman: Puan alabilecek pozisyonları ürettik

Aykut Kocaman maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Deneyimli teknik adam, "Buradan puanı ve 3 puanı alabilecek kadar pozisyon ürettik. Muslera'nın da maçın en iyi oyuncusu olduğunu söylemek maçın özeti gibi. Değişmediğini gördüğümüz diğer olayların başında da hakemlerimiz geliyor. Seyrediyorum onları. Onyekuru'nun ayağına tüy değdi, penaltı çaldı. Ama Donk, Demba Ba'yı itince penaltı yok. Buradaki kriteri anlamak zor."

"Stadyumlarda seyirci olmadan, dışarıdan gelen rahatsız edici sesler hiç hoş değil." ifadelerini kullandı