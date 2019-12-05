Süper Lig'de bu sezon istediği istikrarı bir türlü bulamayan ve son haftalarda kritik bir konumda olan Konyaspor'da Aykut Kocaman'ın geleceği tartışma konusu olurken, yönetim kara bulutları dağıtmak adına flaş bir karar aldı. Aykut Kocaman'ın yanı sıra futbolculardan Ömer Ali Şahiner ve Milosevic de Master Chef'te jüri olacak. Ayrıca Konya ilinin önde gelenleri de programda yer alacaklar.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8 kanalında yayın yapan MasterChef yarışmasında jüri üyeliği yapacak. Yarışma programının çekimlei Konya'da gerçekleşecek. Yarışmada her bölğüm dışarı görevi olarak bir şehri ziyaret eden yarışmacılar yemekleri ile tam puan alarak dokunulmazlığı almaya çalışıyorlar.

Gaziantep FK da yarışmada yer almıştı

Gaziantep Futbol Kulübü'nde başkan Mehmet Büyükekşi, teknik direktör Marius Sumudica ve futbolcular, Masterchef isimli televizyon programına katılmışlardı.

Programda Sumudica'nın tavırları sosyal medyada beğeni toplamış ve büyük yankı uyandırmıştı.

Ekin'in Aykut Kocaman hayranlığı

Yarışmacılar içerisinde bulunan Ekin'in Aykut Kocaman'ın hayranı olduğu ilk porgramlarda ortaya çıktı. Bir eleme seçim gününde Ekin, "Aykut Kocaman'ın da söylediği gibi gerçeklerin bir gün ortaya çıkma gibi bir özelliği vardır" ifadelerini kullanmış ve sosyal medyada sürekli konuşulmuştu. Genç yarışmacı sık sık Fenerbahçe forması giyerek de gündem olmuştu.

Danilo Konyaspor hayranı çıktı

MasterChef'in şeflerinden biri olan İtalyan Danilo Zanna, sıkı bir Konyaspor taraftarı olduğu sosyal medyada ortaya çıktı.

Esat Soydabircan