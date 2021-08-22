Aykut Kocaman: Maçı kazanmaya yakın oynasak da kaybettik

Teknik Direktör Aykut Kocaman, Konyaspor ’un enerjisi yüksek bir takım olduğunu belirterek, “Durumu tersine çevirmek adına önem arz ediyordu. Sezonu güçlü bir şekilde kapatmıştık. Sezona başlarken de bunu devam ettirmekti amacımız. Maçı kazanmaya yakın oynasak da kaybettik. Konya’ya gelirken de durumu çevirme, yön arama halindeydik. Rakibimiz de son derece zor bir Sivas deplasmanından galibiyetle dönmüştü, morali ve öz güveni yüksekti. Son maçtan dolayı değil, genel olarak zaten birbirini tamamlayan, enerjisi yüksek bir grupla karşılaştık" dedi.

"DİMYAT'A PİRİNCE GİDERKEN EVDEKİ BULGURDAN OLMA HALİ OLDU"

Maçın 2'nci yarısında top kayıplarının arttığını ve bunun sonucunda gol yediklerini vurgulayan Kocaman, "Maçın ilk yarısı top daha fazla bizdeydi. Daha fazla kaleye gelme atak üstünlüğü Konyaspor’daydı. İlk yarının ortalarında topla olan üstünlüğümüzü hissettirmeye başladık. Savunma arkasına koşular, oyunu kaleye itme ve baskı şeklinde. Hemen meyvesini verdi, berabere bitmesi beklenen ilk yarı bizim üstünlüğümüzle sonuçlandı. Devre arasında, az önce söylediğim faktörler nedeniyle maçın böyle bitme ihtimali çok gözükmüyordu. Konyaspor’un enerjisini hissederek bunları söyledim. Top kayıplarımızın artması kalemize gelen golle sonuçlandı. Sonra daha fazla rakip kaleye gitmeye başladık. Maçın böyle bitmesi beklenirken, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma hali oldu. Hızlı bir atakla kayıp, tam böyle Konyaspor’un ne yapacağını tarif ettiğimiz gollerden birini yedik” şeklinde konuştu.

DHA



