Aykut Kocaman liste başı

Ali Koç’un başkan olduktan sonra teknik direktör konusunda nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyordu.

Başkan Koç, konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada, “Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki yerli hoca ile çalışacaksak bu Aykut Kocaman’dan başkası olmayacak” ifadelerini kullandı.

Ancak sonrasında Kocaman ile yollar ayrıldı ve takımın başına Cocu getirildi. Ali Koç’un, Hollandalı teknik adamın gönderilmesi halinde yine ilk tercihinin Aykut Kocaman olduğu kaydedildi. Kocaman’ın tercih edilmesi halinde, uzun süre idari menacer olarak görev yapan Hasan Çetinkaya’nın da döneceği iddia edildi.