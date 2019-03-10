Aykut Kocaman: Kazanmayı hak ettiklerini söyleyebiliriz

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Beşiktaş sahasında Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Siyah-Beyazlı ekibe galibiyet getiren golleri 14'üncü dakikada Ljajic, 34'üncü dakikada Burak ve 90+3'üncü dakikada Kagawa attı. Konuk Atiker Konyaspor'un golleri ise 20'nci dakikada Ömer Ali ve 75'inci dakikada Fofana'dan geldi.

Mücadelenin ardından Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Kocaman'ın maç sonu açıklamaları:

"Maç toplantılarında Beşiktaş ile ilgili en fazla dikkat etmemiz gereken şeyin, merkezde top kayıpları yapmamak olduğunu defalarca söylememe rağmen, yediğimiz 2 gol bu şekilde kaptırdığımız toplardan gelen goller oldu."

"Bütün planladıklarımız, düşündüklerimiz ve uyguladıklarımız ile, Beşiktaş'ın kendi sahasındaki etkinliğini yana koyduğumuzda daha fazla pozisyon ürettiklerini ve kazanmayı hak ettiklerini söyleyebiliriz ama ayağımıza pozisyonlar da geldi."