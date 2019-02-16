Aykut Kocaman: İşkence gibi bir maçtı!

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu. Kocaman, verilmesi gereken kırmızı kartın verilmediğini savundu.

İşte Aykut Kocaman'ın maç sonu açıklamaları...

Söyleyecek fazla bir şey yok. Verilmesi gereken kırmızı kart verilmedi. Verilmemesi gereken kırmızı kart verildi. Biraz şansımızın biraz da yeteneğimizin yardımıyla gol bulduk. İşkence gibi bir maçtı. Şu ortamda 1 puan harika bir sonuç.

Çok fazla konuşmanın bir anlamı yok. Belli bir dönemden sonra topun arkasında olmak oyuncuyu bezdirir. Ofansif girişimleri etkiler. Sürekli topun arkasında olmak bezdirdi bizi.

Sahaya hakim bir takım karşısında koş koş koş bizim için zor oldu. Her pozisyonda herkes son gücüne kadar her şeyi yapmaya çalıştı. Yürekten kocaman sevgiler oyuncularıma. Hepsini tebrik etmek istiyorum.