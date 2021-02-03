Aykut Kocaman: İkinci golden sonra ihtimalimiz azaldı

Medipol Başakşehir’in teknik direktörü Aykut Kocaman, galibiyet için yeterli fırsatları bulduklarını ancak bunları değerlendiremediklerini söyledi. Kocaman, şu ifadeleri kullandı: "Salgından sonraki süreçte bugün ilk defa başladık. Pek çok şey benzer, pek çok şey değişmiş ama şartlar bu. Top Galatasaray’daydı. Ana plana geçince yavaş yavaş rakibi itmeye başladık. İkinci yarı oyunun kontrolünü ele geçirdik. Galatasaray kalesine daha kolay gittik. Galatasaray’ın kornerden bulduğu golden sonra maçı çevirme ihtimalimiz çok azalmıştı. Birkaç tesadüf arka arkaya gelmeliydi. Maçın yıldızının Muslera olması, karşılaşmayı en iyi anlatan durumlardan biriydi."

'Standardı merak ediyorum'

Hakem yönetimini de eleştiren Kocaman, "Onyekuru’nun üçüncü gol öncesindeki penaltısında oyuncumuz tüy gibi değdi herhalde ayağına. Hafif bir teması var mı yok mu bilmiyorum ama çat diye penaltıyı verdi. Topu önüne almaya çalışan Demba Ba’yı Donk itince penaltıyı vermedi. Standardı merak ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.