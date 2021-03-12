Aykut Kocaman: İki maçı alalım ayağa kalkalım

Oyuncularıyla kritik maç öncesinde konuşan tecrübeli teknik adam, "Üst üste oynayacağımız 2 Beşiktaş maçı bizim özgüvenimizi yeniden kazanmamız için önemli olacak. Lideri önce ligde sonra kupada devirirsek, yeniden ayağa kalkarız ve neden herkese şampiyon olduğumuzu ispatlamış oluruz" ifadelerini kullandı.

4 maçtır geçit vermiyorlar

Turuncu-Lacivertliler, Beşiktaş ile oynadığı son 4 iç saha maçında rakibine önemli bir üstünlük kurdu. Başakşehir, Kara Kartal’ı ağırladığı son 4 maçın tamamını kazanmayı başardı. Ayrıca İstanbul ekibi, bu karşılaşmaların 3’ünde rakibinin tek bir gol atmasına bile izin vermedi.