Aykut Kocaman: Hakem kararları maçı etkiledi

Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasının kapanış mücadelesinde Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Atiker Konyaspor’u ağırladı.

İki takımın da birçok gol pozisyonu yakaladığı mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Bursaspor'da Umut Nayir 43. dakikada penaltıdan yararlanamazken, 75. dakikada Saivet'in attığı gol VAR'a takıldı. Bu sonucun ardından Bursaspor, üst üste 5. kez berabere kaldı.

Mücadelenin ardından Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman önemli değerlendrimelerde bulundu.

İşte Kocaman'ın açıklamaları:

"Bugün de maçın gidişatını belirleyen en önemli şey ihtiyaçlar. Bursa saha enerjisi yüksek bir takım. Özellikle Bursaspor kendi evinde kazanmak istedi. Yaşama içgüdüsüyle oynadılar. Öne geçmeyi başarabilirdik. Son bölümde ise Bursaspor büyük baskı kurdu."

"Galibiyet bizim için de Bursaspor için de gelip gitti. İki taraf da skordan mutsuz. Neredeyse 120 km'lere çıkan bir koşu mesafesi var bugün."

'Yarışın içinde olmayı arzuluyorduk'

"Açıkçası başlangıçtan itibaren puan durumuyla ilgili bir şey düşünmedim ben. Yarışın içinde olmayı elbette arzuluyorduk. Başakşehir ardındaki rakiplerle ciddi bir puan farkı açtı. Altlara inebileceğimiz gibi, biz ve bizim gibi takımlar 2-3.'lük için de yarışabilir."

Hakem isyanı

"Bursaspor galibiyeti bizim kadar hak etti, oyuncular muazzam mücadele ettiler. Onu ayrı tutarak söylüyorum. Maçı yöneten hakemlerin verdiği kararlar maçı etkiledi. Ev sahibi takımların lehine kararlar verilebiliyor, bazen bizim de ama 2. yarıda kantarın topuzu kaçtı"