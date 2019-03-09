Aykut Kocaman: Galibiyet zor değil

Aykut Kocaman yönetiminde sezonun ilk yarısını çok iyi kapatan Konyaspor, ligde son 5 maçta ise kazanamadı. 4 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Tecrübeli hoca galibiyet özlemine bu hafta Beşiktaş karşısında son vermek istiyor. Motivasyon turlarını hızlandıran ve oyuncularıyla sürekli toplantılar yapıp, rakibi ezberleten Kocaman’ın, takıma “Beşiktaş sıkıntılı bir süreçten geçiyor. 90 dakika disiplinden kopmazsak, kendi futbolumuzu oynarsak, galibiyet kesinlikle zor değil. Sadece doğru oyuna odaklanalım. Biz iyi takımız. Alacağımız 3 puan hem Avrupa iddiamızı güçlendirir hem de puan cetvelinde Beşiktaş’la aramızdaki farkı iyice azaltır. Bu fırsatı iyi değerlendirelim. Size güveniyorum” dediği öğrenildi. Forvette sıkıntı yaşanıyor Konyaspor’da uzun süredir takımdan uzak kalan Jonsson ile Hurtado’nun bu maçta 21 kişilik kadroda yer alması beklenirken, tedavileri devam eden Jahovic ile Yatabare’nin ise zorlu 90 dakikaya yetişmeleri zor gözüküyor. İki ismin oynamaması halinde forvette yüksek ihtimalle Milosevic görev alacak. Safa Can Konuksever