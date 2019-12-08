Aykut Kocaman formülü bulamadı! Son 30 maç sadece 5 galibiyet...

Konyaspor sahasında oynadığı Gaziantep FK maçını 0-0 berabere tamamladı ve yine galip gelemedi. Son sekiz haftada kazanamayan Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor, geçen sezonun ikinci yarısından bu yana istediği performansı gösteremiyor. Geçen sezon 19.haftada evinde 2-0 kazandığı Antalyaspor maçından beri Konyaspor ligde oynadığı son 30 maçta sadece 5 kez kazanabildi.

Geçen sezon son 16 maç:

2 galibiyet 10 beraberlik 4 yenilgi

Bu sezon ilk 14 maç:

3 galibiyet 5 beraberlik 6 yenilgi

Toplam son 30 lig maçı

5 galibiyet 15 beraberlik 10 yenilgi (%17 kazanma oranı)