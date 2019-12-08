Aykut Kocaman formülü bulamadı! Son 30 maç sadece 5 galibiyet...
Konyaspor sahasında oynadığı Gaziantep FK maçını da 0-0 berabere tamamladı ve galibiyet alamama serisini 7 maça çıkardı. Konyaspor sezon genelinde oynadığı 14 lig maçında sadece üç kez kazanırken geçen sezon 27.01.2019 tarihinde 2-0 kazandığı Antalyaspor maçı dahil son 30 lig maçında sadece 5 kez galip gelebildi.
Konyaspor sahasında oynadığı Gaziantep FK maçını 0-0 berabere tamamladı ve yine galip gelemedi. Son sekiz haftada kazanamayan Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor, geçen sezonun ikinci yarısından bu yana istediği performansı gösteremiyor. Geçen sezon 19.haftada evinde 2-0 kazandığı Antalyaspor maçından beri Konyaspor ligde oynadığı son 30 maçta sadece 5 kez kazanabildi.
Geçen sezon son 16 maç:
2 galibiyet 10 beraberlik 4 yenilgi
Bu sezon ilk 14 maç:
3 galibiyet 5 beraberlik 6 yenilgi
Toplam son 30 lig maçı
5 galibiyet 15 beraberlik 10 yenilgi (%17 kazanma oranı)