Aykut Kocaman: Fenerbahçe ile karşılaşırken odak değişiyor

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe maçı öncesi yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman, "Artık uzun zamandır çeşitli takımlarda çalıştım ve Fenerbahçe'yle karşılaştım ki, hele de çalıştığım takımla ilgili sıkıntılar büyükken odak buraya geçiyor. Fenerbahçe, profesyonel hayatın dışında tabii ki takımım."

"Fenerbahçe bu sene bütün takımı değiştirdi. İstiyorlar, çok net görünüyor. 10 puanla geldiler buraya. Beşiktaş kazandı. Maç için konsantrasyonları yüksek olacak. Ancak bizim de acil şekilde puanlara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.