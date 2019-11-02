Aykut Kocaman: En büyük problemimiz özgüven

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ''Özgüveni düşmüş takımı toparlamak... İki haftada param parça, sıkıntılı bir durumdayız. Yüksek özgüvenden, dağılmış, toptan kaçan, birleşik hareketleri yapamayan bir takım haline geldik'' dedi.

İ.H. Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında amaçlarının son iki haftaki kayıp puanları telafi etmek olduğunu; ama bunu gerçekleşmediğini söyledi.

Özellikle maçın ikinci yarısı oyuncularının birbirinden kopuk oynadığını ifade eden Kocaman, ''İkinci yarı neye benzediği belli olmayan, ne baskı yapabilen, ne savunmaya gelebilen, birbirinden kopuk, bireysel bir takım haline geldi. Bizim için en büyük problem de budur. Özgüveni düşmüş takımı toparlamak . İki haftada param parça, sıkıntılı bir durumdayız. Yüksek özgüvenden, dağılmış, toptan kaçan, birleşik hareketleri yapamayan bir takım haline geldik'' dedi.

Kocaman, bir basın mensubunun sezon başında yapılan transferlerden memnun olup, olmadığı yönündeki sorusu üzerine, transfer yaparken risk almak ve kulübün ekonomik durumunu düşünerek yapmak zorunda olduğunu ve herhangi bir pişmanlığının da olmadığını söyledi.