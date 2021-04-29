Aykut Kocaman: Eksik ve geride olmamıza rağmen oyundan kopmadık

Aykut Kocaman'ın açıklamaları şu şekilde:

Olağan zorluk derecesinin üzerinde bir durum vardı. Rakibin son dönemdeki yükselen formu vardı. Oyunla ilgili nerelerde üstünlük sağlarız diye düşünürken mevcut zorlukları 3-4 ile çarpar hale dönüştü maç. Maçın başında frikik golü, ardından eşitlik için pozisyon bulmaya başladığımızda hızlı bir atak devamında 10 kişi kaldık. Olabilecek en kötü senaryo oldu. 75 dakika civarında 10 kişi oynayan ver eksiği kapatan oyuncularımı gönülden kutluyorum. Son dönemde iyi oyunlarımız vardı. Oyundan kopmuyorduk. Bugün de öyle oldu. Eksik ve geride olmamıza rağmen oyundan kopmadık. Erzurumspor'un da eksikliğimizden dolayı yakaladığı şanslar vardı. Onların şanssızlığı bizim şansımız oldu. Yolumuza devam ediyoruz, Erzurumspor'a da başarılar diliyorum.