Aykut Kocaman: Antrenörsüz çıksanız, bu kadar olmazdı!

Geçen sezonun şampiyonu olan ve şu sıralar ligin düşme hattında bulunan Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman, Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Aykut Kocaman'ın sözleri:

Abdullah Avcı ile uzun süre birlikte olduk ama uzun bir süre geçti ayrı olarak çalışmamız. Çok fazlasıyla karşılaştık. Umarım uzun süre de karşılaşma fırsatı buluruz.

Kendi ortalamasından farklı olarak görünen iki takımın karşılaşması olacak. Maç başına 2.4 üstünde bir puan ortalaması... Bu kadar kuvvetli bir puan ortalaması çok doğal ve normal değil. Ciddi bir ritim yakaladılar ve çok iyi geliyorlar. Gol yemeden kazanarak, kazanma alışkanlığı edinerek gelen bir takım. Ortaya konan oyunun üstünde, başarılı bir periyot.

Bizim açımızdan da tam tersi. Sadece son 7 maç bile takımın durumunu anlatabilir. Antrenörsüz 7 hafta maçlara çıksa bu kadro bu kadar olmazdı. Son derece kuvvetli bir oyuncu grubu var. Şu anda bizim listemizde 34 oyuncu gözüküyor, 4 kaleci ile beraber. Yaşadığımız bir gerçek var. Düşme hattının tam içerisinde olan bir Başakşehir. Arka arkaya 6 galibiyet almış bir Trabzonspor, 4 maçtır kaybeden bir Başakşehir. Burada bugün bir tanesi bozulacak gibi görünüyor.