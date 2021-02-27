Aykut Kocaman: Antalya’da 2 puan kaybı bizim için üzüntü verici

Süper Lig’in 27. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Başakşehir, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, uzun bir aradan sonra takımla 3-4 antrenman yapma fırsatı bulduklarına dikkati çekti. Bunun verdiği itici güçle, kazanma arzusuyla maça başladıklarını dile getiren Kocaman, takımın galibiyete ihtiyacının olması nedeniyle duygu dağılımının sabırsızlığa döndüğünü kaydetti.

Rakibin en büyük özelliğinin arkayı daraltarak, defansif anlamda enine doğru her yeri kapsayarak rakibi zor duruma düşürmek, topla hızlı hocum yapmak olduğuna işaret eden Kocaman, "Sabırsız oynama gafleti hem maçın kontrolünü kaybetme hem de rakibimize istediği pozisyonları bulma anlamında fırsat yaratacaktı. İlk yarısı kısır geçti. Topu ağır dolaştırdık." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda kendi adlarına işlerin biraz daha düzeldiğine anlatan Kocaman, "İkinci yarıda topu hızlı dolaştırmaya başlamamızla daha tehlikeli olduk ancak bu maçı kazanma durumuna dönüşmedi. Antalya’da 2 puan kaybı bizim için üzüntü verici. Burada alacağımız galibiyet daha konforlu alana çıkmak için bize fırsat verecekti. Bunu yakalayamadık. Tek tesellimiz puan ve uzun süre sonra gol yemeden maçı bitirmiş olmamız." değerlendirmesinde bulundu.