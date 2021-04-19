Aykut Kocaman: Akıl alır gibi değil!

Başakşehir'in kötü gidişatını engelleyemeyen ve çıktığı 12 maçın 7'sini kaybeden Aykut Kocaman, Fenerbahçe yenilgisinin ardından bir hayli üzgündü. Futbolcuyken 2, hocayken de 1 kez şampiyonluk yaşadığı eski takımına karşı alınan mağlubiyetin ardından konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Bu bir sonuç oyunu. Durumu anlatmak için çok şey olur ama eninden sonunda geldiğimiz yer, kazanmak istediğimiz maçtan mağlup ayrıldık" açıklamalarında bulundu.

'6 penaltının 4'ü kaçtı'

Enterasan bir dönemin içinde olduklarını vurgulayan Kocaman, "Başakşehir için ilginç, çok ilginç bir sene geçiyor. Şu oyun kalitesine çıkabilen bir takımın, Şampiyonlar Ligi'yle başladığı bir sezonda şu anda küme düşme hattında olması akıl alır gibi değil ama bu oyun ne yazık ki böyle bir oyun. Herhalde dönemin en kritik tarafı burası olacak. Başladığım dönemden itibaren 6 penaltı kullandık. 4 tanesini kaçırdık, 2 penaltı da iptal edildi" ifadelerini kullandı.