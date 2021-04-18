Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman, "Emre Belözoğlu'na hayırlı olsun. Oyunculuğunda her tarafını gördü bu işin. Üst seviyede oynadı, üst seviyede insanlarla beraber oldu. Bütün bunların yanında çok tutkulu. İnşallah her şey istediği gibi olur"

"Ana faktör önce iki takımın da yüksek şiddette puana ihtiyaç olduğu. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın kaybıyla birlikte iddiasını pekiştirmek için bir fırsat maçı olarak görüyor. Yüksek enerjinin en maksimuma çıkacağı bir maç olacak"

"Hoca değişikliğinden sonra Fenerbahçe'nin oyun düzeninde farklılıklar var. Bu farklılıkların en başlıcası, top akışı ve pozisyon yerleşimi" ifadelerini kullandı. Demba Ba'nın bir sakatlığı yok, tamamen bir tercih"