Avrupa'da yetişmiş daha sonra ülkemize gelerek ülkemizde futbol kariyerini sürdüren pek çok Türk futbolcu bulunmaktadır. Bu Türk futbolculardan bir tanesi de Aykut Demir'dir. Aykut Demir profesyonel kariyeri boyunca hem Hollanda kulüplerinde hem de Türk kulüplerinde oynama fırsatı elde etmiştir. Aykut Demir ayrıca milli takımda da bir dönem boy göstermiştir. 2012 yılında ilk kez milli takıma katılarak milli maçlarda oynama şansı elde etmiştir. Aykut Demir şuan da kariyerini TFF 1. Lig'de sürdüren bir oyuncudur.

Aykut Demir kariyeri boyunca 300'e yakın resmi maçta forma giymiştir. En istikrarlı Türk futbolculardan bir tanesi olan Aykut Demir süper ligde şampiyon olmuş kulüplerde de oynama fırsatı elde etmiştir. Oyuncunun tam adı ise Muhammet Aykut Demir'dir. Aykut Demir'in şuan ki bonservis bedeli değeri 125 Bin Euro olarak belirlenmiştir. Şuan da oynamış olduğu kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi devam eden Aykut Demir sağ ayaklı bir futbolcudur. Stoper mevkisinde oynayan Aykut Demir aynı zamanda bazı maçlarda sol bek ve sağ bekte de oynamıştır. Aykut Demir 2014 yılında kariyerinin en yüksek değerine ulaşmayı başarmıştı.

2014 yılında Aykut Demir'in güncel piyasa değeri 5.75 Milyon Euro olarak belirlenmişti. Mevcut oynadığı kulübü ile 2020 yılında 1 yıllık sözleşme imzalayan Aykut Demir'in hem Türkiye hem de Hollanda vatandaşlığı bulunmaktadır. Aykut Demir için kariyeri boyunca 2.90 Milyon Euro bonservis bedeli ödenmiştir. Hollanda kulüplerinin alt yapısında yetişerek ülkemize transfer olan Aykut Demir maçlarda kendine has oyun stili ile bilinmektedir. Özellikle Aykut Demir hava toplarında etkili bir stoper oyuncusudur.

Aykut Demir kimdir, nereli?

Aykut Demir Hollanda'nın Bergen Op Zoom şehrinde dünyaya gelmiştir. Aslen Trabzonludur.

Aykut Demir kaç yaşında?

1988 yılında dünyaya gelen Aykut Demir 32 yaşındadır.

Aykut Demir'in boyu kaç?

Aykut Demir'in boyu 1.82 cm’dir.

Aykut Demir hangi takımlarda oynadı?

Aykut Demir'in oynamış oluğu takımlar aşağıda listelenmiştir;

- Nac Breda

- Exelcisior

- Gençlerbirliği

- Trabzonspor

- Osmanlıspor

- Giresunspor

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor

- Boluspor

Aykut Demir'in sözleşmesi birinci ligde mücadele eden Boluspor ile devam etmektedir. 2021 yılında da Boluspor'da oynamaktadır.

Aykut Demir'in maaşı ne kadar?

Aykut Demir Boluspor'dan yıllık olarak 400 bin TL kazanmaktadır.

Aykut Demir'in Oynadığı Kulüplerdeki Performansı

Aykut Demir kariyeri boyunca en fazla Gençlerbirliği spor kulübünde forma giymiştir. 127 maçta burada forma giyerek 9 gol atmıştır. Oynamış olduğu 127 maçta da 2 asist yapmıştır. Daha sonra kariyerinde en fazla oynadığı ikinci kulüp Trabzonspor olmuştur. Aykut Demir Trabzonspor forması ile 91 maçta forma giyerek 2 gol atmıştır. Trabzonspor ile hiç asist yapamamıştır. Kariyerinde en çok oynadığı diğer kulüp ise Hollanda kulübü olan Exelcisior'dur. Hollanda kulübünde 50 maçta forma giyerek 2 gol ve 1 tane de asist yapmıştır.

Giresunspor ile de 44 maçta oynayan Aykut Demir 3 gol atarak 2 asist yapmıştır. Aykut Demir'in Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ki performansı da 26 maçtan oluşmaktadır. 26 resmi maçta forma giyen Aykut Demir 1 asist yapmıştır. Bu maçlarda hiç gol atma başarısı gösterememiştir. Osmanlıspor ile de 18 maçta forma giyen Aykut Demir gol ya da asist yapamamıştır. Aykut Demir Boluspor ile de 10 maça çıkmıştır. Şuan da bu kulüpte 1 asist yapmıştır. Boluspor'da oynamaya devam etmektedir. Son olarak ise NAC Breda adlı Hollanda kulübünde 9 maçta görev almıştır. Gol ya da asist yapamamıştır.