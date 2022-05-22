Ayhancan Güven’den Red Bull Ring’de çifte podyum

Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, dünyanın en önemli GT serilerinden biri olan ADAC GT Masters’ta sezonun ikinci ayağında önemli bir başarıya imza attı. Bu sene başında dünyanın en iyi pilotlarının yer aldığı ‘FIA altın pilot’ kategorisine yükselen Ayhancan Güven, ADAC GT Masters serisinin ikinci ayağında çifte podyum görmeyi başardı.

Yarışa üçüncü sıradan başlayan Ayhancan Güven’in takım arkadaşı Christian Engelhart harika bir start alarak yerini korudu. Yarışın yarısında aracı takım arkadaşından devralan Ayhancan Güven yarış boyunca olağanüstü bir sürüş ortaya koyarak damalı bayrağın altından üçüncü sırada geçti. Bu başarıyla Ayhancan Güven ve takım arkadaşı genel klasmanda 50 puanla beşinci sıraya yükseldi. Zorlu seri ADAC GT Masters’da bir sonraki yarış 24-26 Haziran tarihlerinde Zandvoort pistinde yapılacak.

ADAC GT Masters hakkında

ADAC GT Masters, diğer ismiyle Uluslararası Alman GT Şampiyonası, GT yarışlarında dünyanın önde gelen serilerinden biri. Yedi farklı üreticinin yaklaşık 550 beygir gücündeki yaklaşık 30 spor otomobili, ADAC GT Masters’ta şampiyon olmak için yarışıyor.

ADAC GT Masters’ta iki pilot bir arabayı paylaşıyor ve 60 dakikalık sprint yarışının ortasında sürücüler değişiyor. ADAC GT Masters’ta, Formula 1 deneyimine sahip yedi sürücü de dahil olmak üzere 30'dan fazla birinci sınıf profesyonel pilot yarışıyor.