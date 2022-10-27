Kadrosunda Ayhancan Güven ve Ali Türkkan’ın da bulunduğu ve birçok branşta uluslararası nitelikte sporcu yetiştiren Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından desteklenen 'Team Türkiye' organizasyonda 8 ayrı branşta 10 sporcu ile mücadele edecek.

Olimpiyatlar için kurulan Team Türkiye’de Red Bull sporcuları, cuma ve cumartesi günleri direksiyon başına geçecek.

Bu sene ADAC GT Masters serisinde yarışan Ayhancan Güven, Porsche 911 GT3 R ile GT Sprint kategorisinde altın madalya için 29 Ekim Cumartesi günü mücadele verecek.

2021 yılında Avrupa Ralli Kupası şampiyonu olarak Türk Spor tarihine adını altın harflerle yazdıran Ali Türkkan ise co-pilotu Burak Erdener’le birlikte Ford Fiesta ile Rally4 kategorisinde Cuma ve cumartesi günleri piste çıkacak.