Ayhancan Güven Macaristan’da da podyumda

Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Ayhancan Güven, Porsche Mobil 1 Supercup 2020 sezonun üçüncü yarışında harika bir performans ortaya koydu. Macaristan Grand Prix’sinde piste çıkan Ayhancan, 2. cepten başladığı yarışta bitiş çizgisinden de ikinci sırada geçmeyi başardı. Hungaroring’deki mücadele sonunda üst üste ikinci kez poyuma çıkan Ayhancan Güven, sürücüler klasmanında da 2. sıraya yükseldi.

Porsche Mobil 1 Supercup dördüncü yarışı Büyük Britanya’da koşulacak. Silverstone’da gerçekleştirilecek yarış, 2 Ağustos günü koşulacak.