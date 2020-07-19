Ayhancan Güven Macaristan’da da podyumda
Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Mobil 1 Supercup 2020’nin üçüncü yarışı olan Macaristan Grand Prix’sinde ikinci oldu. Hungaroring’de piste çıkan Ayhancan Güven, bu sonuçla 3 yarışta ikinci kez podyuma çıkmış oldu. Sezonun dördüncü yarışı 2 Ağustos’ta Büyük Britanya’da gerçekleştirilecek.
Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Ayhancan Güven, Porsche Mobil 1 Supercup 2020 sezonun üçüncü yarışında harika bir performans ortaya koydu. Macaristan Grand Prix’sinde piste çıkan Ayhancan, 2. cepten başladığı yarışta bitiş çizgisinden de ikinci sırada geçmeyi başardı. Hungaroring’deki mücadele sonunda üst üste ikinci kez poyuma çıkan Ayhancan Güven, sürücüler klasmanında da 2. sıraya yükseldi.
Porsche Mobil 1 Supercup dördüncü yarışı Büyük Britanya’da koşulacak. Silverstone’da gerçekleştirilecek yarış, 2 Ağustos günü koşulacak.