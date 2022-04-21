Ayhancan Güven, ADAC GT Masters’da sezonu açıyor

Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, dünyanın en önemli GT serilerinden biri olan ADAC GT Masters’ta sezonu, bu hafta sonu gerçekleşecek ilk yarışla açıyor. Bu sene başında dünyanın en iyi pilotlarının yer aldığı ‘FIA altın pilot’ kategorisine yükselen Ayhancan Güven, bu sene Team Joos takımıyla birlikte ADAC GT Masters serisinde zafer kovalayacak.

Serinin ilk yarışı 23 Nisan Cumartesi günü, ikinci yarışı ise 24 Nisan Pazar günü Almanya’da gerçekleşecek. Christian Engelhart ile takım arkadaşı olan Ayhancan Güven, Porsche 911 GT3 R ile pistlerde yeteneklerini sergileyecek. Zorlu seri ADAC GT Masters’da bir sonraki yarış ise 20-22 Mayıs tarihlerinde Avusturya’da Red Bull Ring’de gerçekleşecek.

ADAC GT Masters hakkında

ADAC GT Masters, diğer ismiyle Uluslararası Alman GT Şampiyonası, GT yarışlarında dünyanın önde gelen serilerinden biri. Yedi farklı üreticinin yaklaşık 550 beygir gücündeki yaklaşık 30 spor otomobili, ADAC GT Masters’ta şampiyon olmak için yarışıyor.

ADAC GT Masters’ta iki pilot bir arabayı paylaşıyor ve 60 dakikalık sprint yarışının ortasında sürücüler değişiyor. ADAC GT Masters’ta, Formula 1 deneyimine sahip yedi sürücü de dahil olmak üzere 30'dan fazla birinci sınıf profesyonel pilot yarışıyor.