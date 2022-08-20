Ayhancan Güven, ADAC GT Masters serisinde ilk galibiyetini aldı

Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, dünyanın en önemli GT serilerinden biri olan ADAC GT Masters’ta sezonun beşinci ayağında önemli bir başarıya imza attı. Bu sene başında dünyanın en iyi pilotlarının yer aldığı ‘FIA altın pilot’ kategorisine yükselen Ayhancan Güven, ADAC GT Masters serisinin beşinci ayağında galibiyet aldı.

Ayhancan Güven’in takım arkadaşı Christian Engelhart yarışa ilk çizgiden başladı. Takım arkadaşı Christian Engelhart ile yağmur altında geçen yarış boyunca olağanüstü bir sürüş ortaya koyan Ayhancan Güven’in takımı damalı bayrağın altından birinci sırada geçti. Zorlu seri ADAC GT Masters’da bir sonraki yarış ise yarın TSİ 14.00’da koşulacak.

ADAC GT Masters hakkında

ADAC GT Masters, diğer ismiyle Uluslararası Alman GT Şampiyonası, GT yarışlarında dünyanın önde gelen serilerinden biri. Yedi farklı üreticinin yaklaşık 550 beygir gücündeki yaklaşık 30 spor otomobili, ADAC GT Masters’ta şampiyon olmak için yarışıyor.

ADAC GT Masters’ta iki pilot bir arabayı paylaşıyor ve 60 dakikalık sprint yarışının ortasında sürücüler değişiyor. ADAC GT Masters’ta, Formula 1 deneyimine sahip yedi sürücü de dahil olmak üzere 30'dan fazla birinci sınıf profesyonel pilot yarışıyor.