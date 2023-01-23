Ayhan Dündar: Takımı toparlayacağız

Son olarak iç sahada 4-1'lik mağlubiyetle sonuçlanan Pendikspor müsabakasında istemedikleri bir skor aldıklarını dile getiren Başkan Dündar, "Futbolda her sonuç var. Mücadelemizden vazgeçmiş değiliz. Takımı toparlayacağız. Bireysel hatalar sıkıntı yarattı. Kırılgan bir yapı var. Eren ve Tolga ile net pozisyonları değerlendiremeyince böyle bir skor çıktı" diye konuştu.

"KÜME DÜŞME AKLIMIZIN UCUNDAN BİLE GEÇMİYOR"

Sezon başından bu yana küme düşme kaygısı yaşamadığını ifade eden Altay Başkanı Ayhan Dündar, "Küme düşme aklımızın ucundan bile geçmiyor. İkinci yarının zor olacağını biliyorduk. Tekrar içimizdeki motivasyonu sağlayıp puanlar almaya başlayacağız" mesajı verdi. Olaylı Göztepe maçında hükmen mağlup sayılmaları, ardından 3 puan silme cezası almalarının motivasyon kaybına neden olduğunu söyleyen Dündar, "Bu takım belli bir seri yakalayıp mücadelesini üst seviyeye çıkardıysa aynı motivasyon ve mücadeleyi tekrar ortaya koyacaktır. Şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.

"ÖDEMELERDE SIKINTI YOK"

Altay Başkanı Ayhan Dündar, geçen hafta başta İranlı sol bek Naderi ve sağ bek Tolga ile birlikte oyunculara ödemeler yaptıklarını, bu hafta da İsveçli stoper Björkander ve Portekizli golcü Paixao'nun ödemelerini gerçekleştireceklerini belirtti. Başkan Dündar, "Oyuncu kaybetme lüksümüz yok. Takımı tutacağız, motivasyonu da yakalamamız gerekiyor. Sezona kötü başlayıp toparlanmıştık. Aynı şekilde yine çıkışa geçeceğiz. Tek handikabımız taraftarımızın cezalı olması. Onların eksikliğini hissediyoruz" şeklinde konuştu.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)