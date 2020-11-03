Ayhan Avcı: Sert geçecek bir maç olacak, çocuklara güveniyorum

Bellona Kayseri Basketbol, ligde karşılaşacağı Mersin Yenişehir Belediyesi maçı hazırlıklarına devam etti. Başantrenör Ayhan Avcı yönetiminde çalışma yapan basketbolcu kadınlar, hücum, savunma ve taktik çalıştı. Oyuncuların performansından memnun olduğunu belirten Ayhan Avcı, “Çok iyi çalışıyorlar. Kendilerinde kazanamamanın getirdiği bir moral bozukluğu oluyordu. Ormanspor galibiyeti takıma büyük moral oldu. Karşı takıma bakarak kapasitemizin düşük olmasına rağmen kazandık. Yabancı oyuncumuz eklenip, Esra da döndüğünde çok zor kaybeden bir takım olacağız” dedi.

"OYUNCU ALMAK ZORUNDAYIZ"

En az 1 yabancı almak istediklerini söyleyen Avcı, "Maddi sıkıntıları aşıp kaliteli bir isim bulursak ki takım bunu hak ediyor, Kadınlar Avrupa Kupası'nda önemli işler başarabiliriz. Daha kaliteli bir oyuncu bulursak iyi olacak. EuroCup, Ocak’ta başlayacak. İyi oynayan bir takıma karşı oynayacağız. Sert geçecek bir maç olacak, çocuklara güveniyorum. Mersin Yenişehir Belediyespor maçı zor olacak. Karşılaşmayı kazanırsak bize büyük bir artı olacak” diye konuştu.